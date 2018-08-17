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Топ-5 самых классных образов недели: Роузи Хантингтон-Уайтли или Джей Ло?
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Топ-5 самых классных образов недели: Роузи Хантингтон-Уайтли или Джей Ло? 

Журнал ОК! 28 минут назад
Завершилась очередная рабочая неделя, и мы рассматриваем лучшие образы звезд, которые они показали на разных мероприятиях. Постарались на этот раз собрать такие, что подойдут и на каждый день, и на вечернее мероприятие — стоит только сменить кроссовки на туфли и наоборот.
Джанет Джексон
Для эфира на ТВ певица надела летящие широкие брюки бело-бордового цвета и кожаный черный жакет. Волосы она максимально спрятала в высокой укладке, а мейкап сделала яркий. Получилось дерзко и круто!
Джанет Джексон
Роуз Бирн
Это платье Rochas универсальное: оно выглядит повседневно, если снять пояс и надеть белые кеды, по-деловому, если обыграть его так, как Роуз (туфли Chloe Gosselin), и по-вечернему, если выбрать более броские аксессуары — например, ярко-розовые лодочки и необычный клатч.
Роуз Бирн
Дженнифер Лопес
Джей Ло на этой неделе мы видели в разных образах: и в зеленой блузе с брюками, и в кукольном розовом платье, но для этой подборки вы взяли самый свежий аутфит — твидовое платье, напоминающее стиль Джеки Кеннеди, и прозрачные лодочки с белым мыском. Ну очень!..
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Джессика Бил
На шоу Стивена Колберта звезда сериала «Грешница» явилась в романтичном платье Johanna Ortiz с бантом на плече. К нему она подобрала белые лодочки и клатч Jimmy Choo.
Джессика Бил  Роузи Хантингтон-Уайтли
Роскошный кэжуал образ! Роузи выбрала простые голубые джинсы AGOLDE и нежную блузку с широкими рукавами. К наряду она подобрала босоножки Jacquemus и обновленную сумку-седло Dior.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Журнал ОК!: последние новости
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Женский форум
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