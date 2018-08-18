Модные тренды: 25 модных вещей из твида, которые вам понравятся

Твид — это настоящая британская гордость, которую любят, ценят и берегут уже очень много лет. Настоящий твид изготавливается из овечьей шерсти, терпит тысячи манипуляций и становится атрибутом нашей одежды. Сегодня он существует в различных вариациях: от самого жесткого и плотного до более мягкого и легкого, что значительно упрощает жизнь дизайнерам и делает эту ткань универсальной, подходящей для любого времени года. Модные тренды: 25 модных вещей из твида, которые вам понравятсяИзначально твид являлся

сугубо мужской тканью: его носили настоящие британцы, в том числе легендарный

Шерлок Холмс , который и в книге Конан-Дойла, и во всех фильмах с ног до головы

одет именно в твид.

Но Коко Шанель решила, что твиду есть место и в женском гардеробе, и первыми вещами из него у С hanel стали костюм с юбкой-карандашом и приталенным жакетом. Такая

небольшая революция в мире моды дала всем понять, что у этой ткани нет гендерной принадлежности.

Легендарные жакеты от Chanel полюбились и советским женщинам, но по ряду причин, приобрести заветную

вещь в те времена было не так и просто. Поэтому, многие из поклонниц твида, решались на индивидуальный пошив одежды, покупая необходимую ткань. Через некоторое время, твидовая лихорадка захватила весь СССР.

Переживший в 90-х годах

кризис, сегодня — твид один из ведущий модных трендов. Особенно большие ставки

дизайнеры сделали на вот-вот наступившую осень, заполонив свои коллекции

жакетами, пальто, платьями, шортами, юбками, сумками и даже туфлями из твида. Остается только выбрать вещь себе по душе! Читайте также: Модные тренды: 19 осенних платьев на любой вкус Утепляемся красиво: Что купить на распродажах к осени