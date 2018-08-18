Розовый ангел: Наталья Водянова показала фото со съемок

Всемирно известная модель Наталья Водянова в свои 36 лет остается весьма востребованной в мире моды. Звезда часто участвует в различных съемках, примеряя самые невероятные наряды. Недавно Наталья показала свое фото в нежном розовом платье, которое очень ей к лицу. Трепетный образ покорил поклонников мировой знаменитости.

Известная супермодель родом из Нижнего Новгорода, похоже, знает секрет, как успеть все. Она находится на пике карьеры, при этом занимается благотворительностью и успевает воспитывать пятерых детей: 16-летнего Лукаса, 12-летнюю Неву, 10-летнего Виктора от первого брака и 4-летнего Максима и 2-летнего Романа от союза с бизнесменом Антуаном Арно

Многодетность не мешает Наталье Водяновой выглядеть идеально и участвовать в многочисленных съемках и показах. На днях молодая женщина поделилась фото одной из фотосессий в очаровательном платье, которое будто создано специально для нее. Наталья предстала в нежно-розовом наряде, выполненном из ткани интересной фактуры: он будто сделан из гофрированной бумаги. Лиф платья выполнен в форме сердца с бантом, что словно олицетворяет большое и доброе сердце самой Водяновой. Хрупкость и трепетность образа подчеркивают небрежные локоны, в которые уложены волосы Натальи, лицо ее при этом буквально светится теплом и счастьем.

Наталья Водянова не впервые появляется на публике в платье оригинального кроя. Она уже удивляла гостей благотворительного вечера в поддержку своего фонда «Обнаженные сердца», встречая их в наряде красного цвета, декорированном огромным цветком у лица. Помимо модельного мира, благотворительности и забот о детях, в жизни Натальи Водяновой присутствует еще и настоящая любовь. Недавно супермодель рассказывала о том, как семь лет назад прошло ее первое свидание с Антуаном Арно.