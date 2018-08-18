Красота требует: Блейк Лайвли надела бархатный костюм в 30-градусную жару 

Жара обитателей Нью-Йорка ничуть не смущает: Анджелина Джоли ходит в пальто, а Роузи Хантингтон-Уайтли никогда не расстается с любимыми пиджаками. Для Блейк Лайвли погода тоже не указ: на мероприятие в честь своего последнего фильма «Простая просьба» актриса надела темно-зеленый бархатный костюм с широкими штанами и удлиненным жилетом и дополнила его… красным бархатным пиджаком. Бороться со зноем она предпочитает другим способом — просто надевая все на голове тело. К блестящему комплекту Блейк выбрала большую сумку дафл и лодочки Christian Loubutain с шипами. Интересно, пошутит ли в Instagram по поводу наряда жены Райан Рейнольдс.