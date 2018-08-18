Ким Кардашьян во всем змеином с дочкой Норт в Майами 

Ким Кардашьян (37) всегда удаётся удивлять нас новыми образами — ещё вчера звезду видели с неоновыми волосами в платье из латекса, а до этого её подловили в купальнике на пляже в Майами.
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А сегодня Ким заметили на выходе из магазина с дочкой Норт. Звезда избавилась от неоновых волос, а латекс променяла на другой тренд этого сезона — животный принт. На Ким были штаны, боди и даже каблуки из змеиной кожи. А вот Малышка Норт похоже, увлечений мамы трендами не разделяет: на ней было фиолетовое платье в восточном стиле.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-vo-vsem-zmeinom-s-dochkoj-nort-v-majami/