У принцессы Дианы было второе свадебное платье, о котором она не знала

В наши дни вторым платьем невесты никого не удивишь: в мае Меган Маркл сменила подвенечное Givenchy на простое, но элегантное Stella McCartney, а Кейт Миддлтон появилась на вечеринке в Alexander Wang, хотя вышла замуж в творении Сары Бертон для Alexander McQueen. Однако история Дианы немного другая: о втором платье леди Спенсер не знал никто, кроме его создателей. Дизайнер Дэвид Эммануэль подготовил запасной наряд на тот случай, если хоть какая-то информация о «главном» просочится в прессу. «Мы хотели быть абсолютно уверены, что платье станет сюрпризом» — рассказал Эммануэль. По его словам, «план Б» нужен был ему и его команде исключительно для собственного спокойствия.

Впрочем, опасения не оправдались, и свадебное платье из шелковый тафты с оборками, жемчугом, винтажным кружевом и 7-метровым шлейфом произвело эффект разорвавшейся бомбы. Запасное было гораздо скромнее, но его сшили из того же материала цвета слоновой кости и украсили V-образный вырез пышными рюшами.