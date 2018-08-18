Ещё
У принцессы Дианы было второе свадебное платье, о котором она не знала
Далее:
Читайте также:
Ещё

У принцессы Дианы было второе свадебное платье, о котором она не знала 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В наши дни вторым платьем невесты никого не удивишь: в мае Меган Маркл сменила подвенечное Givenchy на простое, но элегантное Stella McCartney, а Кейт Миддлтон появилась на вечеринке в Alexander Wang, хотя вышла замуж в творении Сары Бертон для Alexander McQueen. Однако история Дианы немного другая: о втором платье леди Спенсер не знал никто, кроме его создателей. Дизайнер Дэвид Эммануэль подготовил запасной наряд на тот случай, если хоть какая-то информация о «главном» просочится в прессу. «Мы хотели быть абсолютно уверены, что платье станет сюрпризом» — рассказал Эммануэль. По его словам, «план Б» нужен был ему и его команде исключительно для собственного спокойствия.
Впрочем, опасения не оправдались, и свадебное платье из шелковый тафты с оборками, жемчугом, винтажным кружевом и 7-метровым шлейфом произвело эффект разорвавшейся бомбы. Запасное было гораздо скромнее, но его сшили из того же материала цвета слоновой кости и украсили V-образный вырез пышными рюшами.
Harper’s Bazaar: последние новости
Коричневый — новый черный Что такое «платье Франкенштейна» и зачем оно вам Просто блеск: 7 металлизированных предметов гардероба
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внучка Кощея и Кен-манекен: фото, вызвавшие издевки6
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения3
Названа самая сексуальная национальность для россиян128
Фанаты просят Веру Брежневу перестать худеть5
Привычки, от которых надо избавиться, чтобы похудеть
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
00:15
Кожевникова рассказала о своей зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение