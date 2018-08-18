Карманы на женской одежде оказались бесполезными

Вы не замечали, что женская одежда значительно уступает мужской по количеству карманов? А если сравнить, например, еще и глубину карманов «М» и «Ж», станет очевидно, почему дамы никогда не выходят из дома без сумочки.

Девушки сетуют на то, что карманы на женской одежде являются неким «аксессуаром», их совершенно невозможно использовать по прямому назначению. Да и вообще купить, например, платье с карманами — большая проблема.

Научные (!) исследования подтвердили, что карманы на женской одежде по сути абсолютно бесполезны. В них и пачка жвачки умещается с трудом, что уж говорить, например, о смартфоне.

Эксперты сравнили карманы на мужских и женских джинсах 32 размера и вынесли свой вердикт.

По данным The Pudding, карманы на женских джинсах оказались в среднем на 48% короче и на 6,5% уже, чем у мужчин. Чтобы наглядно продемонстрировать разницу, эксперты отметили, что лишь 40% женских передних карманов на джинсах могут вместить iPhone X, тогда как для мужских этот показатель составил победные 100%.

Вы можете возразить, что мужчины крупнее женщин. Но мы сравнивали джинсы одного размера, следовательно, они соразмерны,

— отметили эксперты.