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Что такое bolo tie — единственный галстук, который девушкам нужнее, чем мужчинам
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Что такое bolo tie — единственный галстук, который девушкам нужнее, чем мужчинам 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В 2018 году галстук вовсе не кажется обязательным предметом гардероба. Кроме ковровых дорожек и совсем формальных вечерних мероприятий носить его, в общем, некуда, и даже в серьезных компаниях далеко не всегда от мужчин требуют повседневного ношения галстука — рабочие дресс-коды тоже становятся свободнее. Мы по галстуку, если он когда-нибудь совсем пропадет с радаров, скучать не будем точно — ну разве что по манере звезд нулевых носить его со всем подряд, как Аврил Лавин носила его с майками. Это было, по крайней мере, забавно!
Но для одного галстука этой осенью можно сделать исключение. Bolo tie — и не галстук вовсе в классическом понимании. Это скорее ожерелье — шнурок, перекинутый через шею и скрепленный регулируемой застежкой. И виновата в возвращении этой странной штуки мода на Дикий Запад — такие носили ковбои. Думаете, что этот шнурок выглядит нелепо? А вот Николя Жескьер, добавивший его в осеннюю коллекцию Louis Vuitton, так не считает. И его мнению можно довериться.
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