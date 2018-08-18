Нарисовались: Эмили Россум, Адриана Лима и классика жанра

Комментирует Камилла Белотелова, визажист студии Ma&Mi на Маяковской:

«Красные губы — это всегда притягательный и яркий макияж, но он не такой простой, как может показаться. В таком макияже очень важно правильно подобрать текстуру и цвет помады, гармонично сочетать все составляющие образа.

Так, Эмили Россум, на мой взгляд, справилась с этой задачей лучше: идеально подобранный цвет помады, богатая матовая текстура, подходящая под образ девушки, четкий, но не режущий взгляд контур губ. Благодаря этому ее макияж смотрится очень мягко и гармонично, несмотря на всю яркость образа и цвета.

Андриана Лима справилась с этой задачей чуть хуже: мы видим чересчур высветленный контур губ, из-за чего теряется мягкость — губы становятся более «нарисованными». В целом, макияж Лимы более графичный. Это касается не только губ, но и бровей. А сияющая кожа дополняет кукольность макияжа модели. У Эмили же, напротив, весьма мягкий образ — это мы видим и в макияже губ, и в матовой коже, и в максимально естественных бровях.

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Стоит отметить, что более яркие цвета помад всегда лучше прорабатывать чуть мягче по форме, чтобы губы не смотрелись слишком строго, если, конечно, это не было задумано изначально».