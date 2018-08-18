Бренд одежды Ибрагимовича закрыли из-за больших убытков

Норвежская компания Varner Group решила прекратить сотрудничество со шведским футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем и его брендом одежды A-Z.

За последние два года компания понесла убыток около €22 млн, сообщает Nettavisen со ссылкой на Dagens Industri.

Коллекция одежды была запущена в 11 странах Европы, однако европейские обязательства оказались слишком дорогими. Поэтому Ибрагимович и глава Varner Group Петтер Варнер приняли решение о прекращении деловых отношений.

Ранее нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович опубликовал необычную фотографию со своим агентом Мино Райолой.