Только не борсетка: какие сумки не стыдно носить мужчине

Если раньше сумки считались прерогативой женского гардероба, то сейчас мужская половина человечества начинает уделять этому аксессуару все больше внимания. Рассмотрим основные виды стильных мужских сумок.

Сумка-мессенджер

Мужская сумка через плечо, она же сумка почтальона. Отличительной особенностью ее считается крышка, закрывающая все отделы. Мужчины ценят удобство и свободу, которые дает эта модель: она вместительна, ее не надо держать в руках.

Материал исполнения может быть любым — от текстиля до кожи. Первый вариант больше подходит для весенне-летнего периода. А вот в переменчивых погодных условиях осени и зимы стоит присмотреться к более практичным вариантам из натуральной и экокожи.

Городской рюкзак

Как правило, рюкзак имеет солидный объем, что позволяет носить с собой множество нужных вещей: ноутбук, книги, ланч и массу других необходимых мелочей. При этом руки опять же остаются свободными: это бесспорный аргумент, если мужчина часто передвигается на велосипеде, самокате или мотоцикле.

Городской рюкзак изготавливается из кожи или экокожи. Вид у такого аксессуара будет более презентабельным, а весь образ в целом стильным. К тому же кожаный рюкзак гораздо лучше адаптируется к повседневному гардеробу современного мужчины.

Огромный выбор мужских рюкзаков для комфортных городских прогулок вы найдете в интернет-магазине сумок, рюкзаков и чемоданов GRIZZLY. Они имеют множество карманов на молнии, удобную ручку-петлю и анатомическую спинку.

Рюкзак GRIZZLY, 2 590 руб. со скидкой 10%, заказать: +7 (499) 703-45-56 Рюкзак GRIZZLY, 2 878 руб. со скидкой 20%, заказать: +7 (499) 703-45-56 Портфель

Если род деятельности предполагает работу с бумагами, стоит присмотреться к мужскому портфелю. Он идеален, если приходится соответствовать строгому дресс-коду и есть возможность передвигаться на автомобиле.

Материалом исполнения должна быть плотная натуральная или экокожа очень высокого качества. Тогда поверхность будет устойчивой к повреждениям, царапинам, не будет стираться и трескаться. Портфель дольше будет сохранять свою форму и выдержит нагрузки. Также стоит обратить внимание на то, как выполнены углы — самое изнашиваемое место портфеля.

Тоут по форме напоминает бумажный пакет — это сумка прямоугольной формы с короткими ручками. Носят ее на плече или в руках. Она способна вместить все необходимое. Тоуты традиционно используют женщины для похода по магазинам. Но мы уверены: скоро тоут займет достойное место в гардеробе современного мужчины как оптимальная модель для делового стиля и повседневной носки. Можно подобрать стильную модель из ткани или кожи.

Клатч

Мужской клатч поможет представителям сильного пола выглядеть элегантно и солидно. Эта на первый взгляд небольшая вещица подчеркнет статус и дополнит деловой стиль.

Не стоит покупать лакированные или излишне декорированные модели. Лучше выбирать сдержанные клатчи. Поскольку этот аксессуар призван подчеркивать статус и говорить о хорошем вкусе его владельца, лучше выбирать модели из натуральной кожи.

Компактные актуальные модели мужских клатчей в большом ассортименте представлены в магазине Bagsland. Здесь вы можете выбрать именно ту сумку, которая подчеркнет ваш статус и стиль.

Клатч мужской Bagsland, от 1 538 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Клатч мужской Bagsland, от 1 916 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Бельтбэг

В этом году дизайнеры и стилисты отказались от идеи считать бельтбэг (поясная сумка) элементом исключительно спортивного стиля и сделали эту сумку одним из трендовых аксессуаров сезона. Похоже, эта вещь останется с нами надолго, поэтому стоит рассматривать ее как модную инвестицию.

Такая сумка довольно удобна, носить ее можно по-разному (на поясе, через плечо, на плече). Варианты из кожи, замши, экокожи выглядят достаточно элегантно и вполне уместны в сочетании с пиджаком и джинсами. Текстильные модели отлично сочетаются со спортивными и кэжуал-образами.

Общие рекомендации

Если вы хотите облегчить себе поиск сумки, есть несколько важных правил выбора.

Задайтесь вопросами «Куда я буду с ней ходить?» и «Что мне нужно в ней носить?» Ответив на такие простые вопросы, можно решить основную задачу выбора модели сумки.

Помните о принципе сомасштабности: выбранный аксессуар должен соответствовать габаритам вашего тела, иначе есть риск выглядеть комично.

Обратите внимание на фурнитуру и качество исполнения. Даже самую хорошую кожаную модель может удешевить плохая фурнитура, неровная строчка или торчащие нитки. Фурнитуру лучше выбирать металлическую, белого или слегка желтоватого оттенка.

Выберите цветовое решение: если сумки в гардеробе можно пересчитать по пальцам правой руки, то при выборе стоит отдать предпочтение нейтральным цветам (серый, коричневый, черный, бежевый).

Отдайте предпочтение строгим, лаконичным формам: квадрат, прямоугольник, полукруг.

Читайте больше о мужском стиле:

Брутальный аксессуар: как правильно выбрать мужскую сумку

5 модных образов для мужчины, которого бесят метросексуалы

9 трендов мужской летней моды 2018