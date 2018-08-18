Тренд: корсетные элементы в одежде на выход

К корсетам у многих современных девушек отношение двоякое. Не зря в онлайн-глянце выходят статьи с заголовками вроде «Может ли феминистка носить корсет?» — многие до сих пор смотрят на него как на символ угнетения. Хотя уже была Мадонна, превратившая корсеты и собственную сексуальность в оружие, и другие героини, смотрящие на тот же предмет одежды совершенно по-другому.

Какого бы мнения вы ни придерживались, у дизайнеров оно свое — корсеты их этой осенью очень интригуют. Так что по коллекциям самых разных брендов рассыпаны корсетные элементы. Где-то это шнуровка, подчеркивающая талию, где-то — широкие бондажные пояса, где-то — узнаваемый бельевой крой топов.