В тренде: одежда со светоотражающим эффектом

Рабочая униформа

Вокруг этого модного феномена построена вся осенне-зимняя коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein. Бельгиец одел в рабочие костюмы некоторых моделей с ног до головы, а некоторые вещи получили индустриальный вид за счет деталей на рукавах и подоле. Собственно, Симонс поместил на плащи, брюки и куртки детали со светоотражающим эффектом — те, которые используются работниками для их безопасности на дорогах, чтобы быть заметным даже в темное время суток. Учитывая тот факт, что мода — это о том, как быть заметным в толпе, выбор дизайнеров довольно очевиден.

Светоотражающие вещи

Одним из ярых поклонников одежды со светоотражающим эффектом оказался Джон Гальяно . В своей коллекции haute couture для Maison Margiela дизайнер представил плащи и платья, которые при наведении на них камеры со вспышкой выглядят иначе, чем без них. Получилось очень эффектно и круто. Но, тот факт, что вещи выглядят уникально только на фотографии, довольно печален. Не будут же вас все прохожие на улицах на камеру снимать.

Коллекции 2018

Подобную технологию уже успели опробовать Supreme, Vans и Reebok, но именно в 2018 году такой эффект становится настоящим трендом. В своих коллекциях технологию использовали Calvin Klein Jeans и Tommy Hilfiger, сделав светоотражающими пуховики. Подобная одежда, обувь и аксессуары появляется также и в масс-маркете.