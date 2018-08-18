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Новый power dressing — платья-смокинги вместо костюмов
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Новый power dressing — платья-смокинги вместо костюмов 

Harper’s Bazaar 30 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Во время избирательной кампании Хиллари Клинтон все вдруг вспомнили о позабытом было понятии power dressing — и снова объявили идеальным его воплощением брючный костюм. В 2018 году костюмы так же актуальны, но появляются и интересные альтернативы, которые не менее убедительно подчеркивают уверенность и силу своей хозяйки. Одна из таких — tuxedo dress. Иными словами, платье-смокинг — удлиненный жакет, который можно носить как мини-платье, то есть без юбок и брюк под ним. Он может сидеть точно по фигуре, как у Alexander Wang, может быть чуть oversized, как у Eckhaus Latta, — никаких строгих правил нет. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно, ведь в этом и заключается суть самого power dressing.
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