Во время избирательной кампании Хиллари Клинтон все вдруг вспомнили о позабытом было понятии power dressing — и снова объявили идеальным его воплощением брючный костюм. В 2018 году костюмы так же актуальны, но появляются и интересные альтернативы, которые не менее убедительно подчеркивают уверенность и силу своей хозяйки. Одна из таких — tuxedo dress. Иными словами, платье-смокинг — удлиненный жакет, который можно носить как мини-платье, то есть без юбок и брюк под ним. Он может сидеть точно по фигуре, как у Alexander Wang, может быть чуть oversized, как у Eckhaus Latta, — никаких строгих правил нет. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно, ведь в этом и заключается суть самого power dressing.