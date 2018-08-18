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Нижегородское «Торпедо» представило новую игровую форму
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Нижегородское «Торпедо» представило новую игровую форму 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает 18 августа пресс-служба автозаводского хоккейного клуба, ее презентация состоялась в рамках традиционной предсезонной фотосессии.
Главное отличие обновленных свитеров в том, что все изображения на них нанесены вышивкой, что придает дизайнерским элементам особый подчеркнутый стиль.
Также по просьбам болельщиков в цветах формы стало меньше красного цвета, для сохранения привычной в последние годы идентичности. «Выездной» комплект выполнен в аналогичном дизайне с преобладанием белой цветовой гаммы.
Первую игру в новой форме команда проведет 3 сентября на домашнем льду с петербургским СКА.
Напомним, ранее автозаводцы заняли второе место на традиционном предсезонном турнире на Кубок губернатора.
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