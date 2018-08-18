Нижегородское «Торпедо» представило новую игровую форму

Как сообщает 18 августа пресс-служба автозаводского хоккейного клуба, ее презентация состоялась в рамках традиционной предсезонной фотосессии.

Главное отличие обновленных свитеров в том, что все изображения на них нанесены вышивкой, что придает дизайнерским элементам особый подчеркнутый стиль.

Также по просьбам болельщиков в цветах формы стало меньше красного цвета, для сохранения привычной в последние годы идентичности. «Выездной» комплект выполнен в аналогичном дизайне с преобладанием белой цветовой гаммы.

Первую игру в новой форме команда проведет 3 сентября на домашнем льду с петербургским СКА.

Напомним, ранее автозаводцы заняли второе место на традиционном предсезонном турнире на Кубок губернатора.