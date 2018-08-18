Екатерина Шпица снова поразила публику откровенным нарядом

Полина Гагарина примерила образ, который ее проститСтилисты часто упрекают Екатерину Шпица в излишней откровенности нарядов. И вот актриса снова появилась на светском мероприятии в платье-комбинации, которое открывает зону декольте и не оставляет места для фантазии. Как на этот раз оценит ее образ наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Платье-комбинация оттенка молочный шоколад очень идет Екатерине Шпица и выглядит стильно и элегантно. Асимметричный крой делает образ более интересным. Отдельно хочу отметить удачный силуэт платья — не слишком обтягивающий и не мешковатый — такой баланс нечасто встретишь в пижамном стиле. В меру сексуально, но без пошлости. В самое яблочко!