Ещё
Екатерина Шпица снова поразила публику откровенным нарядом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Шпица снова поразила публику откровенным нарядом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Екатерина Шпица Фото: instagram.com  Еще больше модных разборов
Полина Гагарина примерила образ, который ее проститСтилисты часто упрекают Екатерину Шпица в излишней откровенности нарядов. И вот актриса снова появилась на светском мероприятии в платье-комбинации, которое открывает зону декольте и не оставляет места для фантазии. Как на этот раз оценит ее образ наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Платье-комбинация оттенка молочный шоколад очень идет Екатерине Шпица и выглядит стильно и элегантно. Асимметричный крой делает образ более интересным. Отдельно хочу отметить удачный силуэт платья — не слишком обтягивающий и не мешковатый — такой баланс нечасто встретишь в пижамном стиле. В меру сексуально, но без пошлости. В самое яблочко!
Teleprogramma.pro: последние новости
«Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в свет Волочкова подогревает интерес снимками в стиле «ню» Коко Шанель. Отличите ли вы знаменитые мифы о дизайнере от правды?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я сама дала мужу изменить»25
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения5
Внучка Кощея и Кен-манекен: фото, вызвавшие издевки17
В Сети появилось видео с раздевающейся Лолитой16
Раскрыта личность любовницы Соколовского4
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение