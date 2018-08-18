Торжество алого: Екатерина Шпица нарядилась в тон ковровой дорожки

Звезда фильма «Экипаж» Екатерина Шпица появилась на кинофестивале «Короче» в Калининграде, который завершает летний сезон отечественных кинофестивалей. Что примечательно, по красной ковровой дорожке актриса прошлась в платье в тон, что многие модные критики не приветствуют, поскольку подобный выбор редко когда получается удачным.

Выбор наряда для выхода в свет — дело ответственное, особенно для звёзд шоу-бизнеса, ведь их комплекты с пристрастием рассматривает не одна пара глаз. Ну а красная дорожка и вовсе место, где знаменитости демонстрируют свой изысканный вкус и модный гардероб. А потому есть целый список рекомендаций, как стоит принарядиться, чтобы не сесть в лужу. К примеру, бытует мнение, что наряжаться в тон ковровой дорожки — затея опасная, даже моветон. Увы, далеко не каждая красавица может позволить себе такую выходку и вызвать восторженные отзывы зрителей и модных критиков. Как минимум, артистка должна обладать яркой и эффектной внешностью, чтобы не потеряться на фоне этого буйства алых красок. И звезда отечественного шоу-бизнеса Катерина Шпица решилась на этот рискованный шаг.

Накануне в Калининграде стартовал 6-ой фестиваль «Короче», закрывающий собой летний сезон отечественных кинофестивалей. Среди звёзд, не пропустивших первый день, оказалась и актриса Екатерина Шпица, которая естественно чувствовала себя в алом платье на красной ковровой дорожке. За Екатериной Шпицей закреплена репутация артистки, обладающей отменным вкусом в одежде, и практически каждый ее выход в свет вызывает массовые восторги очарованных обывателей и поклонников.

Для опасного сочетания красного на красном Шпица сделала ставку на простой и лаконичный крой наряда, лишенный каких-либо украшений. Броское платье удачно подчеркнуло природную красоту звезды, и в окружении агрессивных красных тонов Катерина выглядела настоящей звездой и пританцовывала на радость окружившим ее фотографам.