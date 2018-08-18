Зеленое с синим: Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йорку в ярком наряде

Красавица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес имеют все снования претендовать на звание самой стильной пары современной Америки. Певица и спортсмен не просто грамотно выбирают себе наряды, но неизменно демонстрируют идеально подобранный стиль в дополняющих друг друга образах.

Как и многие знаменитости, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес провели несколько недель, наслаждаясь отпуском и загорая на яхте у берегов острова Капри. Однако давно известно, что у всего хорошего всегда есть конец — отпуск звездной пары закончился и они прилетели в родной Нью-Йорк, где их уже поджидали вездесущие папарацци.

Вернувшаяся из отпуска звездная пара выглядела просто великолепно в своих нарядах, демонстрирующих стиль вычурных 90-х. На бейсболисте был строгий темный костюм в тонкую полоску, дополненный серым галстуком и классической белой рубашкой. А на его очаровательной спутнице красовались украшенные широким ремнем ярко-синие брюки-клеш от Gucci, которые она смело дополнила зеленой блузой того же бренда. Однако венцом яркого образа певицы безусловно стали синие туфли на золотой платформе, которая удачно гармонировала с отливающими золотом огромными темными очками.

И все бы ничего, ведь поклонники давно привыкли к ретро-стилю Джей Ло, но шикарная блузка с воротником в виде банта от дорогостоящего бренда оказалась певице слегка не по размеру. На снимках отчетливо видно, что между пуговицами на груди края наряда предательски распахнулись, открыв любопытному взору поклонников пикантную зону на теле звезды сцены.

Впрочем, сама Дженнифер едва ли обратит внимание на столь нелепые снимки, ведь во время своих выступлений на сцене она подчас появляется в куда более откровенных нарядах и смутить ее парой сантиметров бюстгальтера, ненароком попавшими в кадр камер папарацци, едва ли удастся.