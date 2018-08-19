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«Платье лягушки», «квадратные» плечи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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«Платье лягушки», «квадратные» плечи и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
На прошедшей неделе некоторые известные девушки снова устроили неудачные эксперименты. Среди них оказалась и Ким Кардашьян, которая попыталась втиснуть свои пышные формы в маленькое розовое платье, похожее на наряд для куклы ее дочери Норт.
Билли Ли  Платье Билли Ли было похоже на лягушачью кожу, которая вот-вот, как в известной сказке, исчезнет и девушка превратиться в потрясающую красавицу. Но в реальности такого не бывает..,.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян уже немного утомила своими голыми нарядами, подчеркивающими даже не каждый изгиб, а каждую мурашку ее тела. На этот раз она вышла в свет в тесном розовом платье, которое скорее бы подошло кукле ее дочери, чем ей самой.
Мелани Браун
Мелани Браун продолжает одеваться так, словно несется с горы на салазках прямо на дно модного прорубя. Девушки, просто запомните, что выглядеть голой — это еще не значит быть сексуальной.
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкc не один десяток лет провела в модной индустрии, была одной из самых успешных моделей и наставницей в шоу для новых звезд моды, но в последнее время одевается все хуже и хуже. Может, пора нанять стилиста? Да и огромные накладные ресницы выглядят так себе.
Роуз Бирн
Вполне себе неплохое платье Роуз Бирн изуродовал огромный двойной кожаный ремень с карманами, похожий на кобуру. Как будто актриса вышла на красную дорожку, но ждет нападения неприятелей откуда-то с Запада.
Эшли Джордин
Нелепый комбинезон Эшли Джордин с золотым ремнем и ужасными туфлями стал, пожалуй, самым ужасным нарядом на прошедшей неделе.
Анна Мария Перес де Тагле
Анна Мария Перес де Тагле выглядела так, как будто она голой завернулась в траурную занавеску. Еще и подчеркнула лишние килограммы. Про туфли и прическу вообще промолчим.
Софи Досси
Софи Досси надела на себя что-то сшитое из формы пожарников и пыталась выглядеть в этом сексуально.
Кимми Шилдс
Просто знайте, надетая как платье длинная юбка с поясом — это еще не наряд для выхода в свет. Уверены, что вы и так это знаете, но вот Кимми Шилдс не в курсе.
Фото: globallookpress
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