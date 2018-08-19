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«Махровые полотенца» вместо юбки и топа, блузка из «простыни» и не только: самые неудачные наряды звезд на фото в Instagram
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«Махровые полотенца» вместо юбки и топа, блузка из «простыни» и не только: самые неудачные наряды звезд на фото в Instagram 

WMJ.ru 41 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Несмотря на то что звезды совсем не экономят на своем внешнем виде — покупают дорогую одежду, пользуются услугами стилистов, — их образы далеко не идеальные. И они, как и обычные люди, часто совершают модные ошибки, но в то же время не стесняются выставлять свои стильные оплошности на всеобщее обозрение. Что это: демонстрация невежества или намеренная попытка позабавить поклонников?
Кайли Дженнер известна своей любовью к нарядам, подчеркивающим ее формы. Да и вообще это, наверное, семейная привычка семьи Кардашьян. Но в этот раз Кайли решила не заморачиваться: вместо ее обычного наряда — облегающей юбки и кроп-топа — звезда надела «махровое полотенце». Может быть, для дома это и подходящий наряд, но в свете этот образ вряд ли оценят. Даже верные подписчики звезды засыпали Кайли вопросами в духе «Вау, это полотенце?». Кто-то даже сравнил модель с героиней телешоу La familia P. Luche, где все актеры были одеты в плюшевую одежду.
Фантазия Ким Кардашьян тоже, видимо, уже исчерпала себя. По примеру сестры знаменитость решила обойтись подручными средствами и надела на себя «простыню», немного оголив грудь. Белый цвет, конечно, всегда актуален, никто не спорит, но с фактурой Ким на этот раз ошиблась. Странно, что звезда, так рьяно отбирающая фотографии для своего аккаунта, делится с подписчиками столь неудачными опусами. Хотя, возможно, ее в таком образе все вполне устраивает. Что ж, этот случай ставит под вопрос компетентность Ким относительно модных аутфитов.
Леди Гага уже не знает, чем удивить своих поклонников. Костюм из сырого мяса, гигантские каблуки и лобстер на голове — и это еще не самые шокирующие образы певицы. Но если ее эпатажность на сцене еще можно хоть как-то оправдать, то экстравагантные наряды за пределами концертного зала никак не поддаются объяснению. Джинсы с ремешками всех цветов радуги, огромное количество браслетов и яркий макияж — знаменитость, наверное, не могла определиться с цветом и решила использовать все.
Смотри в нашей галерее другие неудачные образы селебрити, собранные из их же Instagram. Платье в стиле гжельской росписи, «баба на чайнике», костюм цыганки и не только — смотри фото и выбирай самый безвкусный звездный наряд!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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