Показ традиционной тибетской одежды на высоте 5200 м над уровнем моря

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа / Синьхуа / — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь

Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь