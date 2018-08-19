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Показ традиционной тибетской одежды на высоте 5200 м над уровнем моря
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Показ традиционной тибетской одежды на высоте 5200 м над уровнем моря 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Тингри /Тибетский АР/, 18 августа /Синьхуа/ — Показ традиционной тибетской одежды прошел сегодня у главного лагеря на горе Джомолунгма, на высоте 5200 м над уровнем моря. 14 моделей из разных уголков Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ приняли участие в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
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