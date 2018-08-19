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90-е возвращаются: графика, буквы и американский футбол снова в тренде
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90-е возвращаются: графика, буквы и американский футбол снова в тренде 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Отличительные черты 90-х годов — графика, логотипы и слоганы. Именно в то время, в 1998 году, Дирк Биккембергс переместил свою творческую деятельность в Италию, создав линию BIKKEMBERGS. Коллекция зимнего сезона, представленная четырьмя индивидуальными стилями, возвращает нас к истокам бренда.
Улица Черные вещи с флуоресцентными штрихами и бликами воскрешают в памяти атмосферу хип-хоп вечеринки. Универсальная мужская коллекция состоит из нейлоновых бомберов, кожаных курток, тренировочных брюк, футболок и толстовок с дерзкими надписями. Женская коллекция — это костюмы из плюша, укороченные пуховики, мохнатые свитеры и грубые кроссовки на платформе, идеально сочетающиеся с гетрами.
Футболист Футбол — одержимость бренда. Вещи из джерси с яркими логотипами напоминают аутентичную форму. Футболки, комбинезоны и брюки выполнены в «командных» цветах — черном, белом и зеленом.
Университет В коллекции бренда найдется место и поклонникам американского футбола. Бургунди, синий и серый меланж — классические цвета униформы в колледже, где каждый второй молодой человек увлекается регби. Рубашки, пиджаки и трикотажные вещи украшает нашивка «geboren 1998», что переводится как «рожденный в 1998».
Снежный патруль В 1998 году в Нагано состоялся олимпийский дебют сноубординга, а лыжи включены в программу зимних Олимпийских Игр с начала прошлого века. Ли Вуд объединяет эти дисциплины, представляя мини-коллекцию в современном спортивном стиле. Камуфляжный принт с пиксельным эффектом украшает вещи в двух цветовых гаммах: синей и зеленой.
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