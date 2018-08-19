В Красном Чикое «завили бороду»

На открытии фестиваля выступил научный сотрудник Центра русского фольклора Вячеслав Асанов. По его словам, в мире существуют всего три старообрядческихцентра — Усть-Цильма на Печоре, Ветка в Белоруссии и в Красночикойском районе Забайкалья.

— Первые два — весьма малочисленны. В Забайкальском крае огромная область проживания староверов. В силу своей замкнутости они лучше всего сохранили традиционную русскую культуру, — сказал Асанов.

Также в первый день фестиваля Забайкальский союз дизайнеров показал коллекцию одежды «Забайкальский сувенир», созданную по мотивам нарядов семейских. Руководитель союза Любовь Гизатулина подарила Красночикойском району настольный ткацкий станок, учиться на котором могут даже дети от 7 лет.

Фото Елены Иманаковой.