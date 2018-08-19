Найди 5 отличий: модель plus size повторила все голые фото Ким Кардашьян

Ким Кардашьян (37) всегда было немало двойников и подражателей. И их можно понять! Все-таки одна из самых влиятельных женщин в мире!

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Сейчас в Сети набирает популярность ещё одна подражательница Ким, модель Джемма Коллинз (37), известная своей любовью к эпатажу. Девушка снялась в новой кампании для бренда телефонов HTC, в которой полностью повторила самые популярные фото Ким (да-да, включая то голое фото в зеркале).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/najdi-5-otlichij-model-plus-size-povtorila-vse-golye-foto-kim-kardashyan/