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Найди 5 отличий: модель plus size повторила все голые фото Ким Кардашьян
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Найди 5 отличий: модель plus size повторила все голые фото Ким Кардашьян 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
У Ким Кардашьян (37) всегда было немало двойников и подражателей. И их можно понять! Все-таки одна из самых влиятельных женщин в мире!
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Сейчас в Сети набирает популярность ещё одна подражательница Ким, модель Джемма Коллинз (37), известная своей любовью к эпатажу. Девушка снялась в новой кампании для бренда телефонов HTC, в которой полностью повторила самые популярные фото Ким (да-да, включая то голое фото в зеркале).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/najdi-5-otlichij-model-plus-size-povtorila-vse-golye-foto-kim-kardashyan/
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