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Как клетка Burberry оказалась хитом сезона
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Как клетка Burberry оказалась хитом сезона 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока Кристофер Бейли возглавлял Burberry, в сети обсуждали не столько его коллекции, сколько его зарплату. Из-за внушительности этой суммы, автоматически выражающей значимость Бейли для компании, трудно было представить, что он когда-то ее покинет. Однако время прощаться пришло раньше, чем ожидалось: осенняя коллекция стала для дизайнера последней на почетном посту. И оказалась очень классной — личной, яркой, сочетающей дух юности с легким духом ретро.
Первую коллекцию нового арт-директора, Рикардо Тиши, мы увидим только в сентябре. Но первые вещи из нее он уже показал — сперва в клетчатом боди вышла на сцену Бейонсе, а потом команда бренда запостила десяток новых аксессуаров с фирменным паттерном. Не знаем, в чем дело: в желании отдать дань уважения Кристоферу Бейли, любви к Рикардо Тиши или в чем-то еще, но фирменную клетку марки этим летом носят действительно все и везде. Не мешают этой любви даже недавние скандалы вокруг неэкологичной политики Burberry по сжиганию нераспроданных товаров. Может, секрет как раз в массовом желании спасти оказывшиеся лишними вещи?
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