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Серьги размера XXL — самый модный аксессуар осени
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Серьги размера XXL — самый модный аксессуар осени 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Этой осенью все аксессуары должны быть настолько крупными, насколько это возможно. Никаких невидимых сережек-гвоздиков и деликатных цепочек — пусть украшения бросаются в глаза издалека!
С серьгами все, конечно, сложно. Ведь носить в ушах килограммы металла или пластика тяжело, больно — да и незачем. Можно выбирать крупные, но легкие серьги: ажурные, как у Saint Laurent, собранные из кучи невесомых колец, как у Gucci. Еще один вариант, который нам очень нравится, предложен в коллекции Marine Serre — можно просто продеть в серьгу-кольцо пестрый шелковый платок.
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Женский форум
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