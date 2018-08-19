Серьги размера XXL — самый модный аксессуар осени

Этой осенью все аксессуары должны быть настолько крупными, насколько это возможно. Никаких невидимых сережек-гвоздиков и деликатных цепочек — пусть украшения бросаются в глаза издалека!

С серьгами все, конечно, сложно. Ведь носить в ушах килограммы металла или пластика тяжело, больно — да и незачем. Можно выбирать крупные, но легкие серьги: ажурные, как у Saint Laurent, собранные из кучи невесомых колец, как у Gucci. Еще один вариант, который нам очень нравится, предложен в коллекции Marine Serre — можно просто продеть в серьгу-кольцо пестрый шелковый платок.