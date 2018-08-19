Кейпы — непрактично, но так красиво!

Кейп для российской осени, а тем более зимы — вещь не слишком практичная. Те несколько дней, в которые в нем не холодно и не жарко, придется мучительно караулить — а они в итоге могут так и не наступить. Зато выглядят кейпы, конечно, очень эффектно: драпируются на теле красивыми складками, развеваются за спиной, превращают хозяйку в княжну или супергероиню по ее желанию. Поэтому, если для вас не так важен прикладной смысл вещи, как ее красота, кейп этой осенью вам точно нужен — тем более в осенне-зимних коллекциях масса самых разных вариантов.