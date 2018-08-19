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Юбка-саронг и нижнее белье в тон: Ким Кардашьян подбирает наряды под цвет авто
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Юбка-саронг и нижнее белье в тон: Ким Кардашьян подбирает наряды под цвет авто 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Обычно Ким Кардашьян не следит за трендами, а сама их создает. Но, как и все дизайнеры, в этом сезоне реалити-звезда не смогла обойти стороной неон. Сейчас звезда Instagram находится в Майами. К мини-отпуску Ким подготовилась — наряды сменяются каждые несколько часов, а вместе с ними и авто (обязательно в тон платья). Вчера вечером Кардашьян появилась перед фотографами в костюме флуоресцентного салатового цвета: короткий топ с одной бретелькой и юбка-саронг с максимальным разрезом, настолько максимальным, что при ходьбе можно было рассмотреть нижнее белье девушки. Случайность? Не думаем.
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