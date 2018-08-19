В каком магазине можно купить косметику Becca в Москве?

Becca — австралийский бренд, который можно найти в косметичке любого визажиста. Его создательница — Ребекка Моррис Уильямс — поставила перед собой глобальную задачу: создать средства с идеальной маскирующей способностью. И ей это удалось!

Начав с линейки Skin Perfecting Make-up System, Ребекка не остановилась на достигнутом — коллекция «борцов» за идеальную кожу регулярно пополняется. Основной принцип создательницы бренда: «Главное, чтобы кожа выглядела безупречно, остальное –второстепенно».

А теперь хорошие новости: теперь косметику Becca можно будет купить в сети магазинов Sephora. Ее представители пока не дают комментариев. И не надо — бренд опубликовал подтверждение на своей официальной странице в Instagram. Добро пожаловать в Россию!