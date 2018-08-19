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Быть как Коко Шанель
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Быть как Коко Шанель 

Harper’s Bazaar 45 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Однажды майским вечером 1917 года Габриэль Шанель, терзаясь сомнениями по поводу будущности своего романа с Боем Кэпелом, первым обольстителем тех времен, в бешенстве отрезала роскошные косы. Тем же вечером явившись в оперу, она в объяснение своей неожиданной прически сочиняет небылицу то ли о взрыве водонагревателя, то ли… Неважно, что она тогда придумала, но в моде на женские укладки наутро действительно случился взрыв. В этой истории — главное о Коко Шанель. Всю жизнь она сочиняла небылицы и верила в них. Именно поэтому никто не знает точной истории ее происхождения и подробностей биографии — в каждом следующем интервью она рассказывала новую версию событий.
Биография Коко Шанель неотделима от истории ее личного стиля, который стал фундаментом для всей модной империи Chanel. Коко одной из первых облачилась в широкие мужские брюки, сорочку и пиджак a la garconne, позаимствовала у моряков классическую бретонку, ввела в моду «маленькое черное платье» и твидовый костюм-двойку и, наконец, убедила женщин носить бижутерию, причем с не меньшим достоинством, чем настоящие ювелирные шедевры.
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Женский форум
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