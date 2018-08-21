Гид по стилю: В чем выходили звезды в свет на прошлой неделе

Если вы хотите стать звездой, то будьте готовы к тому, что каждый ваш выход или изменение образа будет сопровождаться фотографиями и статьями в СМИ, как с героинями нашего материала. Кстати, у них есть чему поучиться. Гид по стилю: В чем выходили звезды в свет на прошлой неделеБлейк Лайвли На прошедшей неделе всем модным СМИ было крайне трудно

уследить за образами Блейк Лавли. По случаю выхода её нового фильма

"Простая просьба" Блейк меняла наряды один за другим и ни разу не промахнулась с выбором. В день премьеры картины актриса появилась перед

публикой в ярком неоновом костюме и топе в тон от Versace.

Через пару дней, отправляясь на встречу с журналистами и фотографами, Блейк выбрала клетчатый костюм из коллекции Roland Mouret Resort

2019.

Ким Кардашьян похоже претендует на звание главного посла

неона в этом году. На свадьбе своего знакомого Ким появилась в обтягивающем

платье из неонового латекса. Её муж Канье Уэст решил не отставать от стильной

супруги и для мероприятия предпочел классический светлый костюм Louis Vouitton.

Но все знают, что Канье использует любую возможность для продвижение своего

бренда Yeezy, поэтому образ он дополнил шлепанцами своего же производства.

Дженнифер Лопес вернулась с романтических каникул в Италии с Алексом Родригесом и тут же попала в объективы Нью-Йоркских папарацци в нежно

розовом платье с перьями от Valentino.

На прошлой неделе бренд Lexus решил устроить вечеринку в Нью-Йорке, где среди гостей была замечена модель Роузи Хантингтон-Уайтли в шелковом платье с аппликацией Christopher Cane. Фотографиями в новом образе она по традиции поделилась с поклонниками еще до мероприятиями.

Зои Кравиц

На прошедшей неделе Зои Кравиц стала гостьей в программе

Джимми Киммела «Джимми Киммел в прямом эфире». Для встречи с ведущим

Зои выбрала стильный оверсайз образ с голубыми джинсами и коричневой рубашкой.