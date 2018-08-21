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Икона стиля или фрик? 4 сумасшедших образа Блейк Лайвли
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Икона стиля или фрик? 4 сумасшедших образа Блейк Лайвли 

WDay.ru 38 минут назад
Фото: WDay.ru
Свой гардероб актриса заполнила подчеркнуто экстравагантными костюмами, которые многим могут показаться безвкусными.
Всегда элегантная и женственная Блейк Лайвли снискала славу иконы стиля, которая умеет выглядеть эффектно и уместно одновременно. Ее образы всегда были интересными, но актрисе удавалось балансировать на грани, избегая чрезмерной театральности. Именно поэтому в последних модных выходах Блейк узнать очень непросто. Лаконичные и сексуальные образы вдруг сменились эпатажными и несколько даже фриковатыми.
Плюшевый костюм, 17 августа 2018 года
Клетчатый костюм, 17 августа 2018 года
Так, в одном их последних выходов Лайвли явила на суд модной общественности брючный костюм в огромную разноцветную клетку. Образ смотрелся интересно и ярко, но совершенно нетипично для изящной Блейк. Вторым необычным решением стал бархатный костюм из брюк и жилета в модном сегодня оттенке зеленый квезаль, поверх которого звезда надела жакет кирпичного цвета. Учитывая тот факт, что все элементы образа были выполнены в бархатной ткани, образ смотрелся каким-то чересчур «плюшевым» и слегка перегруженным. Однако в этом, судя по всему, и состояла стилистическая задумка.
Неоновый костюм, 18 августа 2018 года
Богемный костюм, 20 августа 2018 года
Не обошла Блейк своим вниманием и моду на неоновые цвета. Причем тренду звезда решила отдаться со всей страстью. Для салатового образа актрисы, тотально выдержанного в одном цвете, слово «яркий» явно не подходит. Скорее он «сверкающий». И, наконец, последний выход Лайвли: образ, выдержанный в стиле богемного шика, расслабленной экстравагантности. Костюм цвета пыльной розы выглядит так, будто, если его и гладили, то явно без усердия. Из рукавов жакета выглядывают длинные манжеты белой блузки, которые стилистически «дружат» с обувью, которая частично выполнена в белой коже.
Принять участие в опросе «Какой из образов Блейк Лайвли вам нравится?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Если вам не понравился ни один из выходов Блейк, пишите свое мнение в комментариях!
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