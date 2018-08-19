Клетка vs неон: два модных брючных костюма Блейк Лайвли 

Мы всегда с нетерпением ждем новые фильмы с Блейк Лайвли и дело не только в любви к кинематографу, а в том, что актриса активно примате участие в промо-мероприятих, а значит, часто выходит в свет и демонстрирует яркие и продуманные наряды. Сейчас Блейк «продвигает» в Нью-Йорке картину «Простая просьба», где сыграла главную роль. Модное дефиле актрисы началось с «двойного» вельветового костюма. Затем она сменила его на брючную двойку от Versace неонового цвета еще ярче, чем у Ким Кардашьян. И наконец завершает марафон разноцветный клетчатый костюм, который Блейк дополнила галстуком и брошкой.