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Клетка vs неон: два модных брючных костюма Блейк Лайвли
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Клетка vs неон: два модных брючных костюма Блейк Лайвли 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы всегда с нетерпением ждем новые фильмы с Блейк Лайвли и дело не только в любви к кинематографу, а в том, что актриса активно примате участие в промо-мероприятих, а значит, часто выходит в свет и демонстрирует яркие и продуманные наряды. Сейчас Блейк «продвигает» в Нью-Йорке картину «Простая просьба», где сыграла главную роль. Модное дефиле актрисы началось с «двойного» вельветового костюма. Затем она сменила его на брючную двойку от Versace неонового цвета еще ярче, чем у Ким Кардашьян. И наконец завершает марафон разноцветный клетчатый костюм, который Блейк дополнила галстуком и брошкой.
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