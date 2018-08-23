Кожаные куртки, костюмы в клетку, неоновые рубашки: что носить осенью

Сентябрь не за горами: cамое время обновить гардероб и добавить в свой образ стильных деталей. Чтобы образы были актуальными, «КВ» освежил в памяти показы сезона осень/зима-2018/2019, собрал основные модные тенденции, на которые обязательно стоит обратить внимание, и попросил fashion-эксперта рассказать, что обязательно нужно носить этой осенью.

Неон

Бояться мрачной осени в этом году точно не стоит! Дизайнеры предложили свой рецепт борьбы с хандрой — и это яркие неоновые расцветки. Звездам новое веяние уже пришлось по вкусу: многие добавили кислотных красок к гардеробу досрочно, не дожидаясь наступления нового сезона. Так, Ким Кардашьян разгуливала в Майами в обтягивающем лимонном платье, а Блейк Лайвли пришла на премьеру фильма в ярко-салатовом брючном костюме. Эффектные неоновые акценты приглянулись и Рите Оре.

Ким Кардашьян

Блейк Лайвли

Сочетания ярко-салатового с фиолетовым или кричащим розовым, вызывающие раньше лишь чувство стыдливой ностальгии по буйной моде 80-х, теперь возвращаются на правах хозяев. Такие вещи не только модные, но и практичные — в осенних сумерках вас точно будет видно!

Александр Бичин, fashion-директор Aizel

Актуальный этим летом глиттер сменяется неоном: вещи ультраярких оттенков — must have нового сезона. Одежда и аксессуары не обязательно должны быть выполнены в моноцвете: одна из эффектных находок этой осени — неоновый градиент. Выбирать между неоновым розовым и морковным больше не придется: эти оттенки, как и другие, могут образовывать выигрышные сочетания, которые добавят сочности хмурым осенним дням.

Клетка

Благодаря уютным клетчатым пледам и тренчам Burberry такой принт по умолчанию больше ассоциируется с хмурыми дождливыми днями, а потому, так или иначе, клетка всегда пользуется спросом осенью. Разница лишь в том, что в этом сезоне такие наряды будут выдавать в вас не любителя классики, а самого передового модника.

Разнообразие вариантов, предложенных дизайнерами, эффектно дополнит гардеробы, выдержанные в самых разных стилях: кроме привычных красно-черных или коричневых клеток в модный бой вступают и более смелые сочетания, возвращается и уже подзабытая «гусиная лапка».

Анималистичный принт

Необязательно быть в джунглях, чтобы наблюдать ожесточенные схватки представителей фауны. Этой осенью за поединком змеи с леопардами и тиграми мы сможем следить и в витринах модных магазинов. Кошачьи, безусловно, доминируют, но и рептилия, фаворит прошлого сезона, так просто сдаваться не собирается.

Интегрировать актуальный принт в свой гардероб можно абсолютно по-разному: актуальны этой осенью и платья звериной расцветки, и верхняя одежда. Сдержанным особам стоит присмотреться к аксессуарам или элементам декора. Кстати, этот тренд отлично можно совместить с модой на неон — Tom Ford доказал, что кислотные оттенки прекрасно подходят к анималистичным принтам.

Александр Бичин

Леопард и зебра снова на арене: анималистичный принт — еще один фаворит осенне-зимнего сезона. Именно он придаст осеннему луку игривое настроение. Если в традиционных деталях гардероба (блузки, пальто) такой принт уже встречался, то необычные вещи, например, брюки-сапоги, окрашенные в леопард или зебру, станут настоящей премьерой этого сезона. В новой необычной расцветке они образуют стильный тандем с базовой юбкой черного или коричневого цвета. Анималистичный принт необязательно должен соответствовать природной окраске животного: например, рыжий леопард может запросто превратиться в бежевого.

Серебро

Из вечерней моды серебристые оттенки переходят в повседневность. Убрав в шкаф мерцающие платья с летних вечеринок, можно переходить к футуристичным пуховикам и брюкам или юбкам с металлическим блеском. Свежо будут смотреться и аксессуары: надоевшие всем вязаные шапки можно заменить на серебристые ушанки.

Плиссированные юбки

Из весенней моды плиссе уверенно переходит в осень. Кутюрная коллекция Chanel была почти полностью построена вокруг такого фасона, а мнению этого именитого Дома моды точно можно доверять. Поскольку тренды этой осени весьма экзотичны и явно требуют определенной смелости, плиссированные юбки — это палочка-выручалочка для всех, кто не хочет проводить в своем гардеробе революцию.

Александр Бичин

Еще одна деталь гардероба — плиссированная юбка — сделает осенний look более женственным и романтичным. Однако помимо классических сочетаний, стоит обратить внимание и на более смелые: плиссированную юбку можно носить с бомбером или курткой-косухой. В зависимости от цвета и длины плиссированная юбка будет уместна как в офисе, так и на неформальной встрече с коллегами или друзьями.

Кожаные плащи

Этой осенью можно разбудить в себе внутреннего героя! Вместе с модой на 90-е и очками в стиле «Матрицы», возведенными снова в культ сестрами Хадид и Дженнер, в гардеробы модников врывается еще один предмет, который мы все помним по фильму Вачовски: черные кожаные плащи, как у Тринити. Образ можно дополнять кожаными юбками или брюками, выдерживая весь комплект в темной цветовой гамме. Те, кто не хочет впадать в мрачную атмосферу борьбы с агентом Смитом, может обратить внимание на стиль 70-х и выбрать кожаные плащи в коричневой гамме.

Кейпы

В этом сезоне дизайнеры решили актуализировать еще один довольно старомодный элемент одежды. Из рассказов о викторианской Англии кейп перекочевал на подиум, причем в самых разных воплощениях. Пальто-накидка может быть и самостоятельной единицей в гардеробе, становясь главным в образе, а может и отходить на второй план, перевоплощаясь в элементы декоративной отделки.

Александр Бичин

Одеться тепло и одновременно стильно этой осенью поможет кейп. Накидка может быть объемной в фасоне оверсайз или, напротив, подчеркивать талию в сочетании с ремнем. Кейп актуален как в теплых, так и в холодных оттенках и может не перекликаться по цвету с обувью или сумкой: сегодня в моде неожиданные цветовые решения. Эта стильная деталь гардероба будет выигрышно смотреться как с платьем, так и с брюками, поэтому носить кейп можно каждый день, а не только «по особому случаю».

Песчаные и коричневые оттенки

Спокойная цветовая гамма отлично сочетается с оттенками увядающей осенней природы. Как и клетка, этот тренд отвоевал себе, кажется, пожизненное место в гардеробе для холодного сезона, но в этом году дизайнеры в унисон распевали дифирамбы этим цветам. От привычных пальто до вельветовых костюмов и водолазок — теплые оттенки скрасят холодные дни. Такие вещи можно взять за основу осеннего гардероба, собрав базовые образы и дополнив их более заметными аксессуарами.

Сторонникам креативного подхода к своим нарядам будет где разгуляться этой осенью и дать волю своей фантазии. Минимализм явно начинает уступать свои позиции сложносочиненным образам с замысловатыми принтами и смелыми цветовыми сочетаниями. Вместе с ними на абордаж идут и нестандартные аксессуары, вроде шапок-балаклав. Принципиальным сторонникам поговорки «лучше меньше да лучше» придется обходиться классической клеткой и проверенным временем тренчем. А какие вещи вы собираетесь добавить в свой осенний гардероб?