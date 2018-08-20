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Неоновый монохром: яркая Блейк Лайвли на премьере нового фильма
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Неоновый монохром: яркая Блейк Лайвли на премьере нового фильма 

Eva.ru 32 минуты назад
Фото: Eva.ru
30-летняя Блейк Лайвли, сияя в ярко-зеленом костюме, появилась на премьере фильма «Простая просьба», очаровав всех своим сочным и свежим видом. Столь броский брючный костюм можно назвать смелым даже для звезды сериала «Сплетница», которая и без того никогда не отказывалась от умопомрачительных образов для выхода в свет, а потому неудивительно, что все взгляды в тот вечер были прикованы только к ней.
На днях в Нью-Йорке была представлена премьера криминального триллера «Простая просьба». И среди звездных гостей невозможно было не заметить яркую Блейк Лайвли, чей наряд очень выделялся на фоне окружающих ее друзей и коллег, которые сделали ставку на неброские и сдержанные цвета.
Для похода в кино актриса выбрала брючный костюм сочного неоново-зеленого цвета и создала монохромный образ, подобрав под свой наряд блузку идентичного оттенка. Переливающиеся разноцветными стразами туфли на каблуке, затейливый браслет и радужный маникюр завершили внешний вид знаменитости, сделав ее центральной звездой светской вечеринки.
В то же время уравновесить свою феерию цвета Блейк решила легким макияжем и простой и лаконичной прической, туго собрав волосы в высокий пучок на голове. К слову, одета Блейк по последнему писку моды — неоновые цвета вновь набирают популярность и можно быть уверенным, что уже этой осенью в гардеробах всех модниц появится яркий лимонно-желтый цвет.
Важно помнить, что неоновые цвета могут носить далеко не все красавицы! «Модный приговор» во главе с Александром Васильевым предупреждает, что подобные оттенки больше к лицу молодым девушкам, в то время как женщинам в зрелом возрасте категорически следует ограничивать себя в выборе этих цветов. Также стоит помнить, что оттенять лицо таким ярким цветом позволено лишь дамам контрастной внешности, чья красота не померкнет от такого агрессивного соседства. Ну или ситуацию может спасти хороший и ровный загар.
Стоит отметить, что кожа актрисы и в самом деле выглядит загоревшей. Впрочем, Блейк Лайвли не понаслышке знает о правилах стиля, и ее наряды зачастую соответствуют всем тенденциям мира высокой моды. И сейчас звезда наглядно показала, как блондинка может сделать свою внешность еще более яркой и броской, затмив собой всех окружающих.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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