Стильные образы недели: бархатный костюм, экстремальное декольте и плиссе

Белый + зеленый

Свежий дневной образ получится, если белый цвет разнообразить сочными зелеными деталями. Подойдет тонкий ремешок, клатч и обувь. Главное, не использовать все вместе, чтобы не переборщить. Бежевый + коричневый

Такое сочетание помогает создать нежный образ и подчеркнуть утонченность, особенно если взять за основу воздушное платье нежного сливочного или нюдового оттенка и добавить к нему сумочку и босоножки в карамельных тонах. Повторите образ с помощью дизайнерских платьев в нежных оттенках от магазина Ianis Chamalidy. Они создадут стильный женственный образ, раскрывающий вашу индивидуальность.

Платье Ianis Chamalidy, от 37 000 руб.,

заказать: +7 (812) 448-33-15 Платье Ianis Chamalidy, 8 600 руб. со скидкой 50%,

заказать: +7 (812) 448-33-15 Голубой + белый

Светло-синий или пастельно-голубой заиграет новыми красками, если выбрать к нему белые аксессуары. С ними образ получится более спокойным. Чтобы сделать его строже, добавляем сумку и обувь в кофейных тонах. К небесно-голубому комплекту отлично подойдут белые сумки от монобрендового магазина Milano Moda. Они помогут создать легкий, воздушный образ, идеальный для летних прогулок.

Сумка INNUE, 13 050 руб. со скидкой 20%,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Сумка INNUE, 9 950 руб. со скидкой 20%,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Зеленый + черный

Комбинация этих цветов поможет создать роскошный вечерний образ, если помнить о правиле: зеленого цвета должно быть 80%, а черного — всего 20%. Оранжевый + бежевый

Два этих теплых оттенка гармонично смотрятся вместе. Для того чтобы образ выглядел целостным, все аксессуары (включая сумочку, ремень и обувь) должны быть в одном оттенке. А если захочется добавить украшений, то золотые варианты окажутся наиболее уместными. За бежевыми босоножками отправляйтесь в магазин Corsocomo. Модные и изящные модели гармонично дополнят оранжевое платье или комбинезон.

Босоножки Corsocomo, 7 900 руб. со скидкой 38%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Босоножки Corsocomo, 7 600 руб. со скидкой 30%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Желтый + красный

Жизнерадостный и яркий аутфит получится, если совместить эти два цвета, при этом красный стоит добавлять в минимальных количествах — хватит босоножек, сумочки и сережек. Другие уличные образы для вдохновения:

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