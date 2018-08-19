Ещё
Королева моды: Коко Шанель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Королева моды: Коко Шанель 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Два правила женщины: обувь — на размер больше, бюстгальтер — на размер меньше. Эту гениальную фразу в своё время произнесла легенда мировой моды, законодательница стиля Коко Шанель. Сейчас, да, впрочем, и 100 лет назад, с этим утверждением трудно спорить.
Великий модельер родилась 19 августа во французском Сомюре, мать умерла при родах, а отец оставил их, когда Коко (настоящее имя Габриэль) было всего 12. Через 6 лет она начинает работать консультантом в магазине одежды и петь в кабаре с песнями «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco». Собственно, прозвище — Коко пошло с тех времён.
Серьёзно увлекаться модой Коко начала после открытия собственного шляпного салона в 1910-м году. Шанель принесла в мир маленькое чёрное платье, удобные твидовые костюмы, брючные пары — многое модельер брала из мужской одежды и перекраивала под женскую.
И, конечно, нельзя забывать о знаменитых стёганых сумочках на цепочке, знаменитом парфюме — Шанель № 5 и крупной бижутерии, которую Коко так любила. Шанель сегодня — это не только бренд с мировым именем, а никогда не стареющая классика, которая будет уместна в любые времена.
News.ru: последние новости
Ибрагимович «прогорел» на рынке одежды Что носить осенью «Называла овцой»: как наживаются на моделях и дизайнерах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как часто нужно менять постель6
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения6
Семь секретов обычной микроволновки2
Синди Кроуфорд показала морщинистые ноги4
Оксана Акиньшина объявила о разводе
Видео
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение