Королева моды: Коко Шанель

Два правила женщины: обувь — на размер больше, бюстгальтер — на размер меньше. Эту гениальную фразу в своё время произнесла легенда мировой моды, законодательница стиля Коко Шанель . Сейчас, да, впрочем, и 100 лет назад, с этим утверждением трудно спорить.

Великий модельер родилась 19 августа во французском Сомюре, мать умерла при родах, а отец оставил их, когда Коко (настоящее имя Габриэль) было всего 12. Через 6 лет она начинает работать консультантом в магазине одежды и петь в кабаре с песнями «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco». Собственно, прозвище — Коко пошло с тех времён.

Серьёзно увлекаться модой Коко начала после открытия собственного шляпного салона в 1910-м году. Шанель принесла в мир маленькое чёрное платье, удобные твидовые костюмы, брючные пары — многое модельер брала из мужской одежды и перекраивала под женскую.

И, конечно, нельзя забывать о знаменитых стёганых сумочках на цепочке, знаменитом парфюме — Шанель № 5 и крупной бижутерии, которую Коко так любила. Шанель сегодня — это не только бренд с мировым именем, а никогда не стареющая классика, которая будет уместна в любые времена.