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Семенович в белоснежном наряде затмила 42-летнюю Волочкову
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Семенович в белоснежном наряде затмила 42-летнюю Волочкову 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
38-летняя Анна Семенович выглядит не хуже, чем 42-летняя Анастасия Волочкова. Артистки примерили белоснежные наряды, устроив настоящий модный баттл. По мнению фанатов, экс-солистка «Блестящих» затмила приму-балерину, появившись без яркого грима. Однако звезда Большого театра выглядит весьма эффектно в костюме нежно-молочного оттенка.
«Очень молодо выглядите, Анна, Вы красавица!», «Модель, бросайте эстраду, Вас ждет подиум!», «Анастасии и не снилось, фигурка на зависть!», «Волочкова выглядит молодо, но Семенович очень стильная!», «Красавицы!», «Нежное фото, белое молодит!» — отметили поклонники.
Анна Семенович выглядит восхитительно (Фото: Instagram)
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К слову, Анастасия Волочкова не раз эпатировала публику, позируя перед объективами фотокамер в мини-бикини. Однако фанаты советовали балерине отказаться от излишней откровенности, ведь она воспитывает 12-летнюю дочку Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина.
Анастасия Волочкова в ослепительно белом наряде (Фото: Instagram)
В свою очередь, Анна Семенович пока не задумывается о прибавлении. Артистка мечтает найти достойного мужчину, с которым она могла бы прожить всю жизнь. Певица не хочет разводиться спустя год после свадьбы, как это часто бывает у звезд отечественного шоу-бизнеса.
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Женский форум
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