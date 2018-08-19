Семенович в белоснежном наряде затмила 42-летнюю Волочкову

38-летняя Анна Семенович выглядит не хуже, чем 42-летняя Анастасия Волочкова . Артистки примерили белоснежные наряды, устроив настоящий модный баттл. По мнению фанатов, экс-солистка «Блестящих» затмила приму-балерину, появившись без яркого грима. Однако звезда Большого театра выглядит весьма эффектно в костюме нежно-молочного оттенка.

«Очень молодо выглядите, Анна, Вы красавица!», «Модель, бросайте эстраду, Вас ждет подиум!», «Анастасии и не снилось, фигурка на зависть!», «Волочкова выглядит молодо, но Семенович очень стильная!», «Красавицы!», «Нежное фото, белое молодит!» — отметили поклонники.

Анна Семенович выглядит восхитительно (Фото: Instagram)

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К слову, Анастасия Волочкова не раз эпатировала публику, позируя перед объективами фотокамер в мини-бикини. Однако фанаты советовали балерине отказаться от излишней откровенности, ведь она воспитывает 12-летнюю дочку Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина

Анастасия Волочкова в ослепительно белом наряде (Фото: Instagram)

В свою очередь, Анна Семенович пока не задумывается о прибавлении. Артистка мечтает найти достойного мужчину, с которым она могла бы прожить всю жизнь. Певица не хочет разводиться спустя год после свадьбы, как это часто бывает у звезд отечественного шоу-бизнеса.