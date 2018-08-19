Кайя Гербер примеряет образы от Saint Laurent в фотосессии для Love Magazine

Хотя Vogue и несколько крупнейших модельных агентств отказались от работы с моделями, не достигшими возраста 18 лет, Кайя Гербер — пожалуй, самая востребованная модель младше 18 — без работы, судя по всему, не останется. Дочь супермодели Синди Кроуфорд снялась в фотосете для нового номера Love Magazine.

Осенне-зимний выпуск Love Magazine посвящен коллекциям грядущего сезона и, в частности, представляет новую коллекцию осень-зима 2018 Saint Laurent. Поскольку Кайя снялась уже в двух рекламных кампаниях Saint Laurent, выбор при подготовке фотосета Love Magazine логично пал на 16-летнюю модель.

попкорнnews