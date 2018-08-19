Какие джинсы мы будем носить осенью и зимой 2018/19

Трубы

Прямиком из 2000-х к нам в дверь стучатся широкие джинсы. Кто бы мог подумать, что мы снова о них заговорим, но такова мода. Важно в этом году уравновешивать их женственным верхом: боди, полупрозрачные ткани и кроп-топы.

Клеш

Немного стиля бохо никогда не повредит — все мы в душе хиппи. И если показывать знак «V» вам недостаточно, то давайте выберем модные расклешенные джинсы. Кстати, в этом году вовсе не обязательно сочетать их с каблуками — просто подверните джинсы и носите с кроссовками и ботинками на плоской подошве. А те, кто все же придерживается традиционного стиля, может добавить к луку ботильоны на каблуке и кожаную куртку с бахромой.

80-е Еще один тренд 80-х — прямые джинсы с высокой талией. Такие, которые носили наши родители в молодости. Кстати, советуем пересмотреть их старые снимки, потому что стилизовать их придется точно так же — с объемными рубашками, свитерами oversized и жакетами с широкими плечами.