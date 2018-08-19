Ещё
Канье Уэст надел на свадьбу банные тапки слишком маленького размера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канье Уэст надел на свадьбу банные тапки слишком маленького размера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в обуви слишком маленького размера. Об этом сообщает Daily Mail.
Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Их возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.
«Почему Канье Уэст надел банные тапки с носками на свадьбу?», — возмутился один из них в Twitter.
«Меня раздражает, что Канье Уэст надевает сланцы с костюмом», — поддержал другой.
«Они что, даже не его размера? Черт возьми, мне казалось, он выглядит прекрасно, пока я не увидела фотографии во весь рост. Безумство», — удивилась третья.
Церемония проходила в на вилле Versace Mansion в Майами, куда Канье Уэст прибыл вместе со своей женой Ким Кардашьян.
В апреле Канье Уэст показал в Twitter свою фотографию в новых синих пластиковых сандалиях из коллекции Yeezy. Пользователи социальной сети высмеяли рэпера. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой заявил, что в носках и пластиковых сандалиях Уэст похож на заключенного провинциальной тюрьмы.
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пришла вымогать деньги через угрозы и суды»19
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения6
Как часто нужно менять постель9
Семь секретов обычной микроволновки2
Синди Кроуфорд показала морщинистые ноги5
Видео
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение