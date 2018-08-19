Канье Уэст надел на свадьбу банные тапки слишком маленького размера

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в обуви слишком маленького размера. Об этом сообщает Daily Mail.

Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Их возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.

«Почему Канье Уэст надел банные тапки с носками на свадьбу?», — возмутился один из них в Twitter.

«Меня раздражает, что Канье Уэст надевает сланцы с костюмом», — поддержал другой.

«Они что, даже не его размера? Черт возьми, мне казалось, он выглядит прекрасно, пока я не увидела фотографии во весь рост. Безумство», — удивилась третья.

Церемония проходила в на вилле Versace Mansion в Майами, куда Канье Уэст прибыл вместе со своей женой Ким Кардашьян

В апреле Канье Уэст показал в Twitter свою фотографию в новых синих пластиковых сандалиях из коллекции Yeezy. Пользователи социальной сети высмеяли рэпера. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой заявил, что в носках и пластиковых сандалиях Уэст похож на заключенного провинциальной тюрьмы.