Рэпер Канье Уэст и его супруга, звезда реалити Ким Кардашьян снова удивили своими нарядами — на этот раз на свадьбе их друзей, музыканта 2 Chainz и матери его троих детей Кеши Уорд.
Фотографы сняли Ким и Канье уже покидающими свадьбу и останавливающимися, чтобы купить мороженого. На Ким Кардашьян было платье из неоново-зеленого латекса по фигуре, а вот Канье Уэст расслабился и пришел на праздник в серых носках и удобных тапочках. Рассмотреть их необычные аутфиты можно и на видео, которые Ким публиковала в Snapchat.
Изменять сдержанным тонам в одежде Ким стала недавно — буквально на прошлой неделе она отправилась на вечеринку на яхте загорать не в бикини, а в карамельно-розовом комбинезоне Chanel.
А как тебе тапочки в качестве праздничной обуви?
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Фото:Instagram, East News / Mega Agency