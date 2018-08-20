Канье Уэст пришел на свадьбу друга в тапках с носками, а Ким Кардашьян — в неоновом латексном платье

Рэпер Канье Уэст и его супруга, звезда реалити Ким Кардашьян снова удивили своими нарядами — на этот раз на свадьбе их друзей, музыканта 2 Chainz и матери его троих детей Кеши Уорд.

Фотографы сняли Ким и Канье уже покидающими свадьбу и останавливающимися, чтобы купить мороженого. На Ким Кардашьян было платье из неоново-зеленого латекса по фигуре, а вот Канье Уэст расслабился и пришел на праздник в серых носках и удобных тапочках. Рассмотреть их необычные аутфиты можно и на видео, которые Ким публиковала в Snapchat.

Изменять сдержанным тонам в одежде Ким стала недавно — буквально на прошлой неделе она отправилась на вечеринку на яхте загорать не в бикини, а в карамельно-розовом комбинезоне Chanel

А как тебе тапочки в качестве праздничной обуви?

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Фото:Instagram, East News / Mega Agency