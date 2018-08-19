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Носки и сланцы? Канье Уэст знает толк в моде
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Носки и сланцы? Канье Уэст знает толк в моде 

Grazia 57 минут назад
Фото: Grazia
Ким Кардашьян и Канье Уэст не могут провести и пары дней без папарацци. На днях Ким удивила всех неоновым цветом волос, который она подобрала под цвет своего автомобиля. На этот раз теледива выбрала неоновый наряд тоже под цвет авто, но образ ее мужа явно перетянул одеяло на себя.
Семейная пара отправлялась на свадьбу друзей. Канье гордо прошестовал мимо удивленной публики в Майами в сланцах с носками! Музыкант и дизайнер выбрал обувь собственного производства Yeezy slides. Канье подобрал эту обувь из своей коллекции к костюму в тон.
Сама же Ким выбрала укороченный топ с одной бретелькой и юбку с умопомрачительным разрезом, благодаря которому ее нижнее белье можно было рассмотреть во всех подробностях: белье она кстати тоже подобрала в тон наряду.
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