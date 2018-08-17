Проще простого! Что делают Меган Маркл и Кейт Миддлтон, чтобы юбка не развевалась на ветру?

При любой погоде и обстоятельствах Кейт Миддлтон (36) и Меган Маркл (37) выглядят по-королевски безупречно: скромный макияж, элегантная укладка, одежда сидит идеально, и даже подол юбки на ветру не поднимается.

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Как оказалось, это заслуга Мики Майер — эксперта по этикету при королевском дворе. Мики объясняет, что Меган и Кейт надевают под юбку боди-трико или другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платью взлететь. А для официальных появлений, чтобы точно ничего не случилось, они надевают юбки из плотных материалов. Что ж, изобретательности королевских особ можно только позавидовать.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/proshhe-prostogo-chto-delayut-megan-markl-i-kejt-middlton-chtoby-yubka-ne-razvivalas-na-vetru/