Черный верх, белый низ: 7 вариантов стильной школьной формы

В школах, где нет официальной формы, администрация просит детей придерживаться делового стиля в одежде. Привычные белый верх и черный низ могут быть гораздо интереснее классических рубашек, черных брюк и юбок. Это множество оригинальных стильных идей, которые соответствуют школьному дресс-коду.

Блузка или футболка с комбинезоном

Во взрослом мире моды комбинезон — одна из самых трендовых вещей сезона. Наверняка девочке понравится примерить наряд как у мамы: темно-синий или черный комбинезон. Свежее решение — комбинезон с кюлотами. Эту стильную модель можно носить с блузкой, рубашкой или водолазкой. Альтернатива комбинезону — юбка с лямками.

Рубашка с яркой бабочкой и брюки с подтяжками

Подтяжки преобразят надоевшие классические брюки и черные джинсы, а также скорректируют и зафиксируют их посадку. В честь школьного праздника образ можно довершить яркой бабочкой и лакированными ботинками.

Рубашка или блузка с кардиганом

Кардиган — хороший вариант для прохладной погоды, который заменит жакет или блейзер. В нем уютно сидеть на уроках и удобно веселиться с друзьями на перемене. Хорошо, если кардиган будет сдержанного базового оттенка: темно-коричневого, серого, бежевого. Этот предмет школьного гардероба отлично сочетается с сорочками, костюмными брюками, клетчатыми юбками и классическими джинсами.

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Водолазка с брюками или платьем

Не нарушить правило «белый верх, черный низ» и в то же время внести нотку оригинальности? Достаточно сменить надоевшую белую рубашку на водолазку. Девочка может носить светлую водолазку с темно-синим сарафаном, мальчик — с серыми брюками и даже черными классическими джинсами.

Вовсе не обязательно, чтобы водолазка у девочки была без декора. В интернет-магазине Crazy Lime вы можете приобрести трикотажные водолазки, украшенные стразами и декоративной полоской из шитья.

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Блузка с рюшами или жабо и юбка

Даже в строгом школьном стиле всегда найдется место мечтательности. Девочке наверняка придется по вкусу юбка с романтичными воланами или блузка с нежными рюшами. Темно-синий жакет или блейзер не надоест, если надеть его с блузкой, украшенной жабо.

Жилетка с брюками

Мальчику вовсе не обязательно постоянно носить пиджак, который часто сковывает движения. Костюм-тройку можно оставить для торжественных мероприятий. А вот сочетание светлой сорочки с костюмной жилеткой уже стало классикой детской моды. Такой образ можно дополнить однотонным галстуком.

Костюм-тройка

Стильные зауженные брюки, строгие пиджаки и жакеты, платья прямого кроя напоминают элегантный официально-деловой стиль. Чтобы классический образ не надоел ребенку, следует добавить несколько интересных акцентов. Например, девочку могут порадовать балетки с красивой пряжкой или цветком и широкий ободок, а мальчика — галстук с узором и наручные часы.

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