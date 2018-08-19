Роскачество разрабатывает для школьной формы ГОСТ

Первая редакция стандарта будет готова осенью 2018 года. По нему будут шить пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды для школы. «Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, — отмечает замруководителя Роскачества Елена Саратцева . — Поэтому в продаже присутствует одежда для детей школьного возраста, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки». Одежда же для школы, считают в Роскачестве, должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов.

В стандарте пропишут параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани. Они указаны сейчас в техрегламенте Таможенного союза на детскую одежду, но он предусматривает их измерение только подкладки (при ее наличии), либо ткани верха. А ГОСТ включит в себя требования в отношении верха изделий и подкладки. Это, по мнению экспертов Роскачества, поможет убрать «эффект скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани фактически становятся небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка. Синтетические волокна не обладают высокой способностью ткани впитывать, удерживать влагу, а также дышать, поэтому их большое количество в составе изделия делает одежду неудобной для каждодневной носки. В такой одежде можно быстро вспотеть и, выйдя на улицу, подхватить простуду. Также в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, а именно — прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.