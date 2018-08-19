Короче некуда

Екатерина, 25 лет, в декрете

«Шорты люблю носить с футболками, с каблуками не очень нравится. При выборе просто смотрю в зеркало, не слишком короткий низ, закрытый верх. Покупаю там, где приглянутся, у меня много шорт, штук 8, наверное. Я занимаюсь в зале, приседаю 15 раз по 4 подхода, с весами. У меня годовой абонемент, занимаюсь регулярно».

Наталья, 30 лет, владелица творческой мастерской

«Ношу те шорты, которые в тренде сезона, не важно, джинсовые или из ткани, главное чтобы были стильные. Мне нравится с блузками или топами, можно даже с футболками. Чтобы не выглядеть вызывающе, думаю, нужно выбирать более свободную модель, не в обтяжку, с высокой талией, потому что она скрывает недостатки. У трое шорт в гардеробе, которые самые ходовые, покупаю в шоу-румах. Я занимаюсь в зале, делаю приседы — 30 раз по 4 подхода, с весом. Вес разный, по настроению, стандартно — 10 кг, иногда вообще не хочу тяжести поднимать. Плюс силовая нагрузка — ноги, ягодицы, пресс».

Карина, 28 лет, свое дело

«В последнее время я ношу классические шорты, и то не часто. Если джинсовые, то на пляж. Подбираю подходящие топы, рубашки. Джинсовые шорты выбираю с высокой талией, чтобы подчеркнуть фигуру, к ним короткий топ. У меня не так много шорт, штуки три, покупаю в магазинах торговых центров. Какой бы идеальной не была фигура, считаю, что сзади все должно быть прикрыто, слишком короткие шорты смотрятся не очень. В отпуске еще ладно, но не для города. Не очень приятно, когда ты спускаешься в метро, а на уровне твоих глаз чья-то попа, какой бы она прекрасной не была. Я занимаюсь танцами, хожу в зал, дома могу заниматься растяжкой, но не фанатично. Считаю, что бессмысленно перед летом бежать в зал, орех за месяц все равно не сделаешь».

Виктория, учится

«Шорты чаще всего ношу с короткими топами или заправленными майками. У меня двое шорт, покупаю чаще в Bershka. Чтобы не выглядеть вызывающе, нужно выбирать более закрытые шорты. Я нигде не занимаюсь, к лету не готовилась».

Инна, 25 лет, фотограф

«С шортами чаще всего ношу футболки или рубашки, на плоской подошве. Выигрышнее всего, наверное, вот так, как я одета сейчас, можно другую обувь. Чтобы не выглядеть пошло, нужно выбирать правильную длину, короткие шорты больше для пляжа. У меня двое городских шорт, одни походные и одни пляжные. Покупаю у своих клиентов — я фотографирую бренды, потому беру у них одежду. Я ничего не делаю, не приседаю, никуда не хожу, а надо бы. Для начала хочу просто побегать, а там посмотрим».

Анастасия, учится

«К шортам, мне кажется, на верх нужно подбирать какие-то объемные вещи, свитер over size, или футболка на выпуск, один край заправить, либо кроп топ, а сверху рубашку или джинсовку. Я часто ношу шорты, потому что занимаюсь спортом, художественной гимнастикой, поэтому без них никуда, в юбках мне не очень комфортно. Покупаю в масс-маркете, мне нравится Pull&Bear. Мне не очень нравится, когда у девушек видно целлюлит сзади, вместо коротких обтягивающих шорт более удачно смотрелись бы какие-то объемные или до колена. Конечно сейчас, живи, как хочешь, но показывать целлюлит на всеобщее обозрение не очень эстетично».

Екатерина, 23 года, не работает

«Шорты ношу с майками, футболками, топами. Главное подбирать шорты по размеру и по комплекции. У меня не так много шорт, покупаю в торговых центрах. Занимаюсь в зале, не приседаю, просто бегаю». Читайте также:

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