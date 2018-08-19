Что такое стиль флэппер?

Флэппер, флаппер (от англ. flapper — «хлопушка») — прозвище свободолюбивых модниц из ревущих 20-х годов XX века. Девушки сделали короткие стрижки, избавились от надоевших корсетов, сели в автомобили и стали завсегдатаями танцевальных вечеринок с жаркими танцами чарльстон и шимми под джазовую музыку. Пару моднице того времени составлял кавалер в кепке Гэтсби.

Стиль флэпперов тесно связан с набирающей в то время популярность эмансипацией и становлением модной власти великой мадемуазель Коко Шанель . Громоздкие платья сменились легкими танцевальными, как и обувь: устойчивый каблук-рюмочка помогал крепко держаться на ногах и страстно танцевать всю ночь. Важную роль в те времена играл декор: кружево, бархат, искусственный жемчуг, стразы, перья, бахрома и стеклярус на подоле платья красиво смотрелись в танце. Короткие волосы декорировались повязками с лебяжьим перьями и разнообразными ободками.

Отличительной чертой флэпперов является узнаваемый яркий макияж в стиле французской эстрадной певицы и танцовщицы Полер. Акцент на губы и на глаза одновременно придает лицу максимальной яркости. Именно это качество было наиболее важным для девушек-флэпперов, ведь найти спутника жизни в послевоенное время казалось практически невозможным.

Флэпперы из 20-х годов

Зачарованные в образах флэпперов

Флэпперы из 20-х годов

Ким Кардашьян и Канье Уэст на Хэллоуин

Урок по макияжу в стиле флэпперов от бьюти-блогера

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