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Циферблаты часов украсили шедевры музея Rijkmuseum
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Циферблаты часов украсили шедевры музея Rijkmuseum 

Eva.ru 25 минут назад
Фото: Eva.ru
В августе 2018 известная марка часов порадовал поклонников сразу двумя стильными запусками — это коллекция очков The Eyes и часы-коллаборация с музеем мирового уровня Rijkmuseum. Три новые модели, которые вошли в осенне-зимнюю коллекцию, уже поступили в продажу.
Swatch обожает делиться вдохновением и любовью к искусству. Не изменяя своей традиции, швейцарский бренд представил коллаборацию с музеем мирового уровня, чтобы переосмыслить величайшие шедевры живописи, хранящиеся в нем.
Работа над эксклюзивной коллекцией проходила в стенах Рейксмюсеума, в котором «живут» более чем 8000 произведений искусства, датирующихся от 1200 года до наших времен. Впервые в истории Swatch основой для новых моделей стали шедевры живописи: запястье украсят классические полотна в искусном обрамлении современных акцентов.
Три новые модели, которые вошли в осенне-зимнюю коллекцию Worldhood, уже поступили в продажу. Они также будут доступны в магазине Рейксмюсеума. Ну, а следующий этап вдохновляющего путешествия Swatch в мир искусства запланирован на октябрь 2018.
Солнце в зените, и это значит, что пришло время для новой коллекции солнцезащитных очков от Swatch! The Eyes — это свежие формы и сочные цвета: вот всё, что нужно этим летом для яркого образа! Но Swatch — это не только дерзкий дизайн; чтобы соответствовать самым высоким требованиям к качеству, швейцарский производитель часов объединил усилия с итальянским брендом Safilo, мировым лидером в сегменте очков премиум-класса.
Солнечные очки The Eyes — действительно не просто стильный аксессуар: размер каждой модели позволяет полностью закрыть глаза от солнечных лучей, а линзы из легкого полиамида, который не ломается и не запотевает, гарантируют надежную защиту от УФ-излучения. Шесть «авиаторов», вдохновленных подиумными коллекциями haute couture и выполненных в красном и золотом оттенках, сделают жизнь ярче; пять моделей cat-eye очаруют вас своей изящностью; четыре классических прямоугольных оправы идеально дополнят любой образ в любое время.
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