Вот уже несколько сезонов подряд звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сотрудничает с Dolce & Gabbana, будучи амбассадором парфюмерной линии итальянского дома. На днях бренд представил новый рекламный ролик с участием Эмилии, в котором она демонстрирует не только новый аромат Dolce & Gabbana The Only One, но и свои вокальные навыки.